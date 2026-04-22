Росію звинуватили у грі з ядерною катастрофою: які накази Кремля почали виконувати росіяни

Російські ракети та дрони неодноразово пролітали в безпосередній близькості до українських атомних електростанцій, створюючи ризики масштабної техногенної катастрофи. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко, наголосивши на системності таких дій.

Чорнобильська АЕС. Фото: з відкритих джерел

За його словами, від початку повномасштабної війни маршрути російських гіперзвукових ракет "Кинджал" проходили поблизу Чорнобильської та Хмельницької АЕС. Загалом зафіксовано щонайменше 35 таких ракет, які пролітали на відстані близько 20 кілометрів від ядерних об’єктів. Причому 18 із них одночасно проходили поблизу обох станцій.

У прокуратурі переконані: подібні польоти не мають військового сенсу і є елементом тиску та залякування. Окремо зафіксовано щонайменше три випадки падіння "Кинджалів" поблизу Хмельницької АЕС – приблизно за 10 кілометрів від станції. Причини інцидентів залишаються нез’ясованими.

Додаткову загрозу створюють і безпілотники. З липня 2024 року понад 90 російських дронів пролітали в радіусі 5 кілометрів від захисного саркофага Чорнобильської АЕС. У лютому 2025 року один із них навіть влучив у захисну конструкцію над зруйнованим реактором.

Міжнародні експерти попереджають: пошкодження потребують термінового ремонту, який може коштувати сотні мільйонів євро. Без відновлення конструкція ризикує зазнати незворотної корозії вже у найближчі роки.

В Україні припускають, що район Чорнобиля використовується як "коридор" для атак – через меншу насиченість системами ППО. Водночас обмежені ресурси протиповітряної оборони змушують концентрувати захист навколо міст і критичної інфраструктури.

На тлі цих фактів міжнародні організації закликають до стриманості, адже будь-яка помилка поблизу ядерних об’єктів може мати наслідки далеко за межами України.

