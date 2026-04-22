commentss НОВИНИ Всі новини

Звірячий удар РФ по Запоріжжю: без жертв не обійшлося

Російська атака на транспортну інфраструктуру Запоріжжя: загинула людина, ще одна – поранена

22 квітня 2026, 07:10
Кравцев Сергей

Вранці 22 квітня російські терористичні війська вдарили транспортною інфраструктурою Запорізької області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це у себе в Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Удар по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Ранок середи почався для мешканців Запоріжжя з атаки керованими авіаційними бомбами (КАБ) та ударними безпілотниками. В області пролунали вибухи.

Чергову повітряну тривогу в регіоні оголосили о 03.44. Федоров попередив про загрозу ударних безпілотників. О 03.58 він повідомив про вибухи на території області.

За півтори години після атаки голова ОВА поінформував про наслідки.

"Внаслідок ворожого удару по транспортній інфраструктурі одна людина загинула. Ще одна людина отримала поранення", — дописав Іван Федоров.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські загарбницькі війська атакували Запоріжжя дронами, внаслідок ударів в одному з житлових районів сталася пожежа, загинула жінка. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Запорізької ОВ Іван Федоров.

Також видання "Коментарі" повідомляло – вранці 9 квітня російські війська завдали серії обстрілів у Запорізькому районі. Окупанти здійснили щонайменше вісім атак, внаслідок яких постраждали й численні ушкодження.

За словами Івана Федорова, голови Запорізької обласної військової адміністрації, у селищі Балабине було серйозно пошкоджено приватні житлові будинки. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення різного ступеня важкості.

"Кількість постраждалих збільшується через ранкові удари росіян по Запорізькому району", — додав Федоров.




Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/38658
