Звірячий удар РФ по Запоріжжю: без жертв не обійшлося

Вранці 22 квітня російські терористичні війська вдарили транспортною інфраструктурою Запорізької області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це у себе в Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Удар по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Ранок середи почався для мешканців Запоріжжя з атаки керованими авіаційними бомбами (КАБ) та ударними безпілотниками. В області пролунали вибухи.

Чергову повітряну тривогу в регіоні оголосили о 03.44. Федоров попередив про загрозу ударних безпілотників. О 03.58 він повідомив про вибухи на території області.

За півтори години після атаки голова ОВА поінформував про наслідки.

"Внаслідок ворожого удару по транспортній інфраструктурі одна людина загинула. Ще одна людина отримала поранення", — дописав Іван Федоров.

