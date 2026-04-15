Смертельный удар по Запорожью: детали новой атаки россиян

Российские захватнические войска атаковали Запорожье дронами, в результате ударов в одном из жилых районов произошёл пожар, погибла женщина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Враг атакует Запорожье. В результате обстрела в одном из жилых районов произошёл пожар", – говорилось в сообщении Ивана Федорова.

Позже он уточнил, что в Запорожье из-за вражеского удара погибла 74-летняя женщина, которая находилась в киоске возле автобусной остановки.

Ранее в Запорожской ОВА сообщали о попадании вражеского дрона в остановку транспорта. В результате чего вспыхнул пожар. на данный момент все пожары ликвидированы.

