logo

BTC/USD

74035

ETH/USD

2320.45

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Смертельный удар по Запорожью: детали новой атаки россиян
НОВОСТИ

Смертельный удар по Запорожью: детали новой атаки россиян

Россияне атаковали Запорожье: произошёл пожар, погибла женщина

15 апреля 2026, 06:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска атаковали Запорожье дронами, в результате ударов в одном из жилых районов произошёл пожар, погибла женщина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

"Враг атакует Запорожье. В результате обстрела в одном из жилых районов произошёл пожар", – говорилось в сообщении Ивана Федорова.

Позже он уточнил, что в Запорожье из-за вражеского удара погибла 74-летняя женщина, которая находилась в киоске возле автобусной остановки.

Ранее в Запорожской ОВА сообщали о попадании вражеского дрона в остановку транспорта. В результате чего вспыхнул пожар. на данный момент все пожары ликвидированы.

Читайте также на портале "Комментарии" — утром 9 апреля российские войска нанесли серию обстрелов по Запорожскому району. Оккупанты совершили по меньшей мере восемь атак, в результате которых пострадали и многочисленные повреждения.

По словам Ивана Федорова, главы Запорожской областной военной администрации, в поселке Балабино были серьезно повреждены частные жилые дома. Один человек погиб, еще четверо получили ранения разной степени тяжести.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 24 марта российские войска нанесли масштабный комбинированный удар по Запорожью, применив беспилотники и ракеты. В результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере семеро получили ранения. Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Иван Федоров рассказал, что российская армия ударила по Запорожью ночью, соединив атаки дронов и ракет. В результате обстрелов в разных районах возникли пожары и зафиксированы значительные разрушения.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости