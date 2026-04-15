Смертельний удар по Запоріжжю: деталі нової атаки росіян

Російські загарбницькі війська атакували Запоріжжя дронами, внаслідок ударів в одному із житлових районів сталася пожежа, загинула жінка. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Удар по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

"Ворог атакує Запоріжжя. Внаслідок обстрілу в одному з житлових районів сталася пожежа", – йшлося у повідомленні Івана Федорова.

Пізніше він уточнив, що у Запоріжжі через ворожий удар загинула 74-річна жінка, яка перебувала у кіоску біля автобусної зупинки.

Раніше в Запорізькій ОВА повідомляли про попадання ворожого дрона у зупинку транспорту. Внаслідок чого спалахнула пожежа. на даний момент усі пожежі ліквідовано.

