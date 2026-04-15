Головна Новини Суспільство Війна з Росією Смертельний удар по Запоріжжю: деталі нової атаки росіян
Смертельний удар по Запоріжжю: деталі нової атаки росіян

Росіяни атакували Запоріжжя: сталася пожежа, загинула жінка

15 квітня 2026, 06:53
Кравцев Сергей

Російські загарбницькі війська атакували Запоріжжя дронами, внаслідок ударів в одному із житлових районів сталася пожежа, загинула жінка. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Смертельний удар по Запоріжжю: деталі нової атаки росіян

Удар по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

"Ворог атакує Запоріжжя. Внаслідок обстрілу в одному з житлових районів сталася пожежа", – йшлося у повідомленні Івана Федорова.

Пізніше він уточнив, що у Запоріжжі через ворожий удар загинула 74-річна жінка, яка перебувала у кіоску біля автобусної зупинки.

Раніше в Запорізькій ОВА повідомляли про попадання ворожого дрона у зупинку транспорту. Внаслідок чого спалахнула пожежа. на даний момент усі пожежі ліквідовано.

Читайте також на порталі "Коментарі" — зранку 9 квітня російські війська завдали серії обстрілів у Запорізькому районі. Окупанти здійснили щонайменше вісім атак, внаслідок яких постраждали й численні ушкодження.

За словами Івана Федорова, голови Запорізької обласної військової адміністрації, у селищі Балабине було серйозно пошкоджено приватні житлові будинки. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення різного ступеня важкості.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 24 березня російські війська завдали масштабного комбінованого удару по Запоріжжю, застосувавши безпілотники та ракети. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше семеро отримали поранення. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Іван Федоров розповів, що російська армія вдарила по Запоріжжі вночі, з'єднавши атаки дронів та ракет. Внаслідок обстрілів у різних районах виникли пожежі та зафіксовано значні руйнування.




