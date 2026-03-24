Массированная атака РФ на Запорожье: первые детали (ОБНОВЛЕНО)

В ночь на 24 марта российские войска нанесли масштабный комбинированный удар по Запорожью, применив беспилотники и ракеты. В результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере семеро получили ранения. Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Иван Федоров рассказал, что российская армия ударила по Запорожью ночью, соединив атаки дронов и ракет. В результате обстрелов в разных районах возникли пожары и зафиксированы значительные разрушения.

"К сожалению, один человек погиб, еще несколько ранены. Россия нанесла по Запорожью массированный комбинированный удар беспилотниками и ракетами", — сообщил Федоров.

Повреждены по меньшей мере шесть многоквартирных домов, два частных домовладения, магазин, нежилые здания и объект промышленной инфраструктуры. На местах попаданий работают спасатели, медики, коммунальные службы и волонтеры, помогающие ликвидировать последствия ударов.

"Россияне ударили по Запорожью пятью ракетами. Всего за сутки оккупанты нанесли 820 ударов по 44 населенным пунктам Запорожской области", — добавил Федоров.

После атаки правоохранители открыли уголовное производство по статьям о военных преступлениях. Расследование ведут следователи Национальной полиции Украины. На местах ударов работают взрывотехники и следственно-оперативные группы, документирующие последствия обстрелов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кроме Запорожья, 24 марта РФ атаковала Полтавщину. В результате ударов армии РФ два человека погибли, а 11 получили ранения. Также зафиксированы повреждения жилых домов и гостиницы.

