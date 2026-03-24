РФ влаштувала пекельну ніч на Полтавщині: що відомо про загиблих та поранених

У ніч проти 24 березня російська окупаційна армія атакувала Полтавську область, внаслідок чого двоє людей загинули, 11 – отримали поранення. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні голови Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Спочатку паблики та ЗМІ інформували про численні вибухи у Полтаві.

"Внаслідок ворожої атаки у Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків та готелю. Виникли пожежі. Усі служби працюють на місцях. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав голова Полтавської області.

Пізніше Дяківнич повідомив про двох загиблих та одинадцятьох поранених.

За попередніми даними, удар стався у Шевченківському районі міста. Безпілотник атакував цивільне підприємство, після чого на місці виникла пожежа. До ліквідації наслідків було направлено рятувальників та інших екстрених служб.

"Всі екстрені служби направляються на місце "прильоту". Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", — зазначив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



