РФ устроила адскую ночь на Полтавщине: что известно о погибших и раненых

В ночь на 24 марта российская оккупационная армия атаковала Полтавскую область, в результате чего двое людей погибли, 11 – получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главы Полтавской ОВА Виталия Дякивнича.

Спасатели. Фото: из открытых источников

Изначально паблики и СМИ информировали о многочисленных взрывах в Полтаве.

"В результате вражеской атаки в Полтавской общине зафиксированы повреждения жилых домов и гостиницы. Возникли пожары. Все службы работают на местах. Информация о пострадавших уточняется", – написал глава Полтавской области.

Позже Дякивнич сообщил о двух погибших и одиннадцати раненых.

По предварительным данным, удар произошел в Шевченковском районе города. Беспилотник атаковал гражданское предприятие, после чего на месте возник пожар. К ликвидации последствий были направлены спасатели и другие экстренные службы.

"Все экстренные службы направляются на место "прилета". Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — отметил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



