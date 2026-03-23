Удар по остановке в Одесской области: что известно о раненых и погибших

Российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Одесский регион массированной волной беспилотников. Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, один из вражеских дронов попал непосредственно в остановку общественного транспорта, где в тот момент находились люди.

Иллюстративное фото

В результате взрыва ранения получили двое гражданских: 18-летняя девушка и 51-летний мужчина. "К сожалению, пострадали два человека... Их состояние медики оценивают как средней тяжести", — отметил председатель ОВА. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая помощь в медицинских учреждениях. Погибших, к счастью, нет.

Кроме удара по людям зафиксировано разрушение критических узлов. "В результате атаки повреждения получили также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры", — добавил Кипер.

На местах попаданий оперативно развернули работу экстренные службы. Спасатели и энергетики продолжают ликвидировать последствия очередного акта террора против мирного населения региона.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские мониторинговые каналы сообщают о чрезвычайно высокой вероятности масштабных воздушных обстрелов в ближайшую ночь. По имеющейся информации, оккупанты привели в готовность беспрецедентное количество техники и средств поражения, что может привести к одновременному запуску сотен ракет и дронов.

Аналитики отмечают, что на аэродроме "Энгельс-2" уже оборудованы крылатыми ракетами Х-101 около 12 бортов Ту-95МС и до 6 единиц Ту-160. Кроме стратегической авиации, к атаке готовы 13 истребителей МиГ-31К, способных нести аэробалистические "Кинжалы".