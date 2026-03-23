Удар по зупинці на Одещині: що відомо про поранених та загиблих
Удар по зупинці на Одещині: що відомо про поранених та загиблих

Обстріл Одещини: ворожий дрон атакував громадське місце, пошкоджено енергооб’єкти

23 березня 2026, 22:16
Недилько Ксения

Російські окупаційні війська вчергове атакували Одеський регіон масованою хвилею безпілотників. Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, один із ворожих дронів поцілив безпосередньо у зупинку громадського транспорту, де в той момент перебували люди.

Удар по зупинці на Одещині: що відомо про поранених та загиблих

Ілюстративне фото

Внаслідок вибуху поранення отримали двоє цивільних: 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. "На жаль, постраждало двоє людей... Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості", — зазначив голова ОВА. Наразі всім потерпілим надають необхідну допомогу в медичних закладах. Загиблих, на щастя, немає.

Окрім удару по людях, зафіксовано руйнування критичних вузлів. "Внаслідок атаки пошкоджень зазнали також обʼєкти транспортної та енергетичної інфраструктури", — додав Кіпер.

На місцях влучань оперативно розгорнули роботу екстрені служби. Рятувальники та енергетики продовжують ліквідовувати наслідки чергового акту терору проти мирного населення регіону.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські моніторингові канали повідомляють про надзвичайно високу ймовірність масштабного повітряного обстрілу в найближчу ніч. За наявною інформацією, окупанти привели у готовність безпрецедентну кількість техніки та засобів ураження, що може призвести до одночасного запуску сотень ракет та дронів.

Аналітики зазначають, що на аеродромі "Енгельс-2" уже споряджено крилатими ракетами Х-101 близько 12 бортів Ту-95МС та до 6 одиниць Ту-160. Окрім стратегічної авіації, до атаки готові 13 винищувачів МіГ-31К, здатних нести аеробалістичні "Кинджали".



