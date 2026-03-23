Авіація та балістика у повній готовності: які міста під загрозою удару (ОНОВЛЕНО)

Українські моніторингові канали повідомляють про надзвичайно високу ймовірність масштабного повітряного обстрілу в найближчу ніч. За наявною інформацією, окупанти привели у готовність безпрецедентну кількість техніки та засобів ураження, що може призвести до одночасного запуску сотень ракет та дронів.

Аналітики зазначають, що на аеродромі "Енгельс-2" уже споряджено крилатими ракетами Х-101 близько 12 бортів Ту-95МС та до 6 одиниць Ту-160. Окрім стратегічної авіації, до атаки готові 13 винищувачів МіГ-31К, здатних нести аеробалістичні "Кинджали".

"Це може бути дуже сильний обстріл — ворог може одночасно запустити різні ракети, щоб прорвати ППО і вдарити по багатьох містах одразу", — застерігають моніторингові ресурси.

Загальний масштаб загрози оцінюється у понад 700 повітряних об'єктів. Зокрема, очікується:

масована атака БпЛА — до 650 одиниць;

застосування балістичного озброєння (запас у прикордонних зонах становить до 62 ракет);

ймовірні пуски до 4 гіперзвукових ракет "Циркон" із території окупованого Криму.

Найвищий рівень небезпеки прогнозують для Києва, Дніпра, Черкас, Вінниці, а також низки західних регіонів. Громадян просять бути максимально пильними та не ігнорувати сигнали небезпеки. "Обов’язково йдіть в укриття — існує загроза влучань у житлові будинки", — наголошується у повідомленні.

ОНОВЛЕНО: Володимир Зеленський, Президент України: "Сьогодні звертайте увагу на сигнали тривоги. Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар. Відповідні наші розпорядження для ППО вже були. Бережіть, будь ласка, себе та Україну".

Також монітори наголошують, що отримано "червоний" рівень на балістику: зафіксовано розгортання пускових установок у 3-х областях рф.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що про підготовку до масованого удару вказує передислокація стратегічної авіації. Ранком 23 березня повідомляли про здійснення посадки двох Ту-95МС на аеродром “Енгельс”. Борти, за даними моніторів, будуть споряджені крилатими ракетами. Також було відомо про виліт 1 Ту-95МС з аеродрому “Енгельс”. Літак здійснював передислокацію на аеродром “Оленья” після спорядження крилатими ракетами. Очікувався виліт та передислокацію ще 1 борту.