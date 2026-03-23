Авиация и баллистика в полной готовности: какие города под угрозой удара (ОБНОВЛЕНО)

Украинские мониторинговые каналы сообщают о чрезвычайно высокой вероятности масштабных воздушных обстрелов в ближайшую ночь. По имеющейся информации, оккупанты привели в готовность беспрецедентное количество техники и средств поражения, что может привести к одновременному запуску сотен ракет и дронов.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Аналитики отмечают, что на аэродроме Энгельс-2 уже снаряжено крылатыми ракетами Х-101 около 12 бортов Ту-95МС и до 6 единиц Ту-160. Кроме стратегической авиации, к атаке готовы 13 истребителей МиГ-31К, способных нести аэробалистические "Кинжалы".

"Это может быть очень сильный обстрел – враг может одновременно запустить разные ракеты, чтобы прорвать ПВО и ударить по многим городам сразу", – предостерегают мониторинговые ресурсы.

Общий масштаб угрозы оценивается более чем в 700 воздушных объектов. В частности, ожидается:

массированная атака БпЛА – до 650 единиц;

применение баллистического вооружения (запас в приграничных зонах составляет до 62 ракет);

вероятны пуски в 4 гиперзвуковых ракет "Циркон" с территории оккупированного Крыма.

Высокий уровень опасности прогнозируют для Киева, Днепра, Черкасс, Винницы, а также ряда западных регионов. Граждан просят быть максимально бдительными и не игнорировать сигналы опасности. "Обязательно идите в укрытие — существует угроза попаданий в жилые дома", — отмечается в сообщении.

ОБНОВЛЕНО: Владимир Зеленский, Президент Украины: "Сегодня обращайте внимание на сигналы тревоги. Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар. Соответствующие наши предписания для ПВО уже были. Берегите, пожалуйста, себя и Украину".

Также мониторы отмечают, что получен "красный" уровень на баллистику: зафиксировано развертывание пусковых установок в трех областях России.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что о подготовке к массированному удару указывает передислокация стратегической авиации. Утром 23 марта сообщалось об осуществлении посадки двух Ту-95МС на аэродром "Энгельс". Борты, по данным мониторов, будут снаряжены крылатыми ракетами. Также было известно о вылете 1 Ту-95МС с аэродрома "Энгельс". Самолет осуществлял передислокацию на аэродром "Оленья" после снаряжения крылатыми ракетами. Ожидался вылет и передислокацию еще 1 борта.