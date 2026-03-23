Головна Новини Суспільство Війна з Росією РФ готує нищівний удар найближчим часом: названо пріоритетні цілі ворога (ОНОВЛЕНО)
commentss НОВИНИ Всі новини

РФ готує нищівний удар найближчим часом: названо пріоритетні цілі ворога (ОНОВЛЕНО)

Підготовка масованого обстрілу по Україні: які цілі може обстріляти ворог

23 березня 2026, 15:02
Кречмаровская Наталия

Російські війська проводять підготовку до нового масованого обстрілу, у якому можуть бути залучені літаки стратегічної авіації. 

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Про ймовірність нанесення масованого ракетно-дронового удару найближчим часом попереджають моніторингові канали.

“Пріоритетні цілі та кількість засобів ураження залишились без змін (Захід та Центральна частина країни, включно з м.Київ). Радимо зарядити резервні засоби живлення та зробити запаси води”, — пишуть монітори.

Про підготовку до масованого удару вказує передислокація стратегічної авіації. Ранком 23 березня повідомляли про здійснення посадки двох Ту-95МС на аеродром “Енгельс”. Борти, за даними моніторів, будуть споряджені крилатими ракетами.

Також було відомо про виліт 1 Ту-95МС з аеродрому “Енгельс”. Літак здійснював передислокацію на аеродром “Оленья” після спорядження крилатими ракетами.  Очікувався виліт та передислокацію ще 1 борту.

Додатково здійснено передислокацію ще 1 Ту-95МС з Далекого Сходу на аеродром “Оленья”. Крім того, в повітрі перебував ще 1 борт, який також виконував передислокацію з Далекого Сходу.

Лейтенант Андрій Коваленко, Сили оборони, також попередив про загрозу.

“Ворог може готувати обстріл, будьте уважними до тривог”, — зазначив він.


Нагадаємо:  портал “Коментарі” писав, що Росія не припиняє обстріли території України — під атакою об'єкти енергетики, водовідведення, водопостачання, військові об'єкти, логістика тощо. У Верховній Раді розповіли, обстріли яких об'єктів посилить Росія.

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що РФ битиме по українському газовидобутку, щоб зірвати енергобаланс України. За його словами, існує загроза ворожих ударів, зокрема по об’єктах Нафтогазу України.




