РФ готує нищівний удар найближчим часом: названо пріоритетні цілі ворога (ОНОВЛЕНО)

Російські війська проводять підготовку до нового масованого обстрілу, у якому можуть бути залучені літаки стратегічної авіації.

Про ймовірність нанесення масованого ракетно-дронового удару найближчим часом попереджають моніторингові канали.

“Пріоритетні цілі та кількість засобів ураження залишились без змін (Захід та Центральна частина країни, включно з м.Київ). Радимо зарядити резервні засоби живлення та зробити запаси води”, — пишуть монітори.

Про підготовку до масованого удару вказує передислокація стратегічної авіації. Ранком 23 березня повідомляли про здійснення посадки двох Ту-95МС на аеродром “Енгельс”. Борти, за даними моніторів, будуть споряджені крилатими ракетами.

Також було відомо про виліт 1 Ту-95МС з аеродрому “Енгельс”. Літак здійснював передислокацію на аеродром “Оленья” після спорядження крилатими ракетами. Очікувався виліт та передислокацію ще 1 борту.

Додатково здійснено передислокацію ще 1 Ту-95МС з Далекого Сходу на аеродром “Оленья”. Крім того, в повітрі перебував ще 1 борт, який також виконував передислокацію з Далекого Сходу.

Лейтенант Андрій Коваленко, Сили оборони, також попередив про загрозу.

“Ворог може готувати обстріл, будьте уважними до тривог”, — зазначив він.





Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що РФ битиме по українському газовидобутку, щоб зірвати енергобаланс України. За його словами, існує загроза ворожих ударів, зокрема по об'єктах Нафтогазу України.




