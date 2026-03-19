В Раді б’ють на сполох: озвучили жахливе попередження про посилення ворожих обстрілів

Росія не припиняє обстріли території України — під атакою об'єкти енергетики, водовідведення, водопостачання, військові об'єкти, логістика тощо. У Верховній Раді розповіли, обстріли яких об'єктів посилить Росія.

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що РФ битиме по українському газовидобутку, щоб зірвати енергобаланс України. За його словами, існує загроза ворожих ударів, зокрема по об’єктах Нафтогазу України. За його словами, атаки вже відбувалися останніми тижнями і, ймовірно, лише посилюватимуться.

Кучеренко наголосив, що газ є критично важливим ресурсом: з нього виробляється тепло та частина електроенергії через когенерацію, тому удари по цій сфері можуть мати системні наслідки для енергетики країни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Харківській області Служба безпеки України затримала російського інформатора — він на замовлення ворога готував обстріл однієї з найбільших ТЕС України.

Ворожим інформатором виявився завербований ворогом мешканець Чугуївського району. Чоловік раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС.

В СБУ повідомили, що фігурант отримав доручення від куратора з РФ: з’ясувати технічний стан та результати відновлювальних робіт на ТЕС після її обстрілу окупантами. Також він мав перевірити прилеглу місцевість навколо станції: чи є там засоби ППО, які захищають стратегічний об’єкт. Відповідні дані він збирав під час розвідвилазок поруч з об’єктом, а також у розмовах зі своїми знайомими.

Ворожого агента затримали на початку його шпигунської активності в регіоні.



