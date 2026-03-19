В Раде бьют тревогу: озвучили ужасное предупреждение об усилении вражеских обстрелов

Россия не прекращает обстрелы территории Украины – под атакой объекты энергетики, водоотвод, водоснабжение, военные объекты, логистика и т.д. В Верховной Раде рассказали, обстрелы каких объектов усилит Россия.

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что РФ будет бить по украинской добыче газа, чтобы сорвать энергобаланс Украины. По его словам, существует угроза вражеских ударов, в частности, по объектам Нафтогаза Украины. По его словам, атаки уже происходили в последние недели и, вероятно, будут только усиливаться.

Кучеренко подчеркнул, что газ является критически важным ресурсом: из него производится тепло и часть электроэнергии через когенерацию, поэтому удары по этой сфере могут иметь системные последствия для энергетики страны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Харьковской области Служба безопасности Украины задержала российского информатора — он по заказу врага готовил обстрел одной из крупнейших ТЭС Украины.

Вражеским информатором оказался завербованный врагом житель Чугуевского района. Муж ранее работал электросварщиком на этой ТЭС.

В СБУ сообщили, что фигурант получил поручение от куратора из РФ: выяснить техническое состояние и результаты восстановительных работ на ТЭС после обстрела оккупантами. Также он должен был проверить близлежащую местность вокруг станции: есть ли там средства ПВО, защищающие стратегический объект. Соответствующие данные он собирал во время разведвылазок рядом с объектом, а также в разговорах со своими знакомыми.

Вражеского агента задержали в начале его шпионской активности в регионе.



