РФ готовит сокрушительный удар в ближайшее время: названы приоритетные цели врага (ОБНОВЛЕНО)

Российские войска проводят подготовку к новому массированному обстрелу, в котором могут быть привлечены самолеты стратегической авиации.

О вероятности нанесения массированного ракетно-дронового удара в ближайшее время предупреждают мониторинговые каналы.

"Приоритетные цели и количество средств поражения остались без изменений (Запад и Центральная часть страны, включая Киев). Советуем зарядить резервные средства питания и сделать запасы воды", — пишут мониторы.

О подготовке к массированному удару указывает передислокация стратегической авиации. Утром 23 марта сообщалось об осуществлении посадки двух Ту-95МС на аэродром "Энгельс". Борты, по данным мониторов, будут снаряжены крылатыми ракетами.

Также было известно о вылете 1 Ту-95МС с аэродрома "Энгельс". Самолет осуществлял передислокацию на аэродром "Оленья" после снаряжения крылатыми ракетами. Ожидался вылет и передислокацию еще 1 борта.

Дополнительно осуществлена передислокация еще 1 Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродром "Оленья". Кроме того, в воздухе находился еще 1 борт, также выполнявший передислокацию с Дальнего Востока.

Лейтенант Андрей Коваленко, силы обороны, также предупредил об угрозе.

"Враг может готовить обстрел, будьте внимательны к тревогам", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия не прекращает обстрелы территории Украины — под атакой объекты энергетики, водоотвод, водоснабжение, военные объекты, логистика и т.д. В Верховной Раде рассказали, обстрелы каких объектов усилит Россия.

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что РФ будет бить по украинской добыче, чтобы сорвать энергобаланс Украины. По его словам, существует угроза вражеских ударов, в частности, по объектам Нафтогаза Украины.



