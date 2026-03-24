Масована атака РФ на Запоріжжя: перші деталі (ОНОВЛЕНО)
Масована атака РФ на Запоріжжя: перші деталі (ОНОВЛЕНО)

Внаслідок нічної атаки РФ на Запоріжжя загинула людина, семеро поранені. Пошкоджені будинки та об’єкти інфраструктури.

24 березня 2026, 07:40
Slava Kot

У ніч на 24 березня російські війська здійснили масштабний комбінований удар по Запоріжжю, застосувавши безпілотники та ракети. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше семеро дістали поранення. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Росія масовано атакувала Запоріжжя. Фото з відкритих джерел

Іван Федоров розповів, що російська армія вдарила по Запоріжжю вночі, поєднавши атаки дронів і ракет. Унаслідок обстрілів у різних районах виникли пожежі та зафіксовані значні руйнування.

"На жаль, одна людина загинула, ще кілька поранені. Росія завдала по Запоріжжю масований комбінований удар безпілотниками та ракетами", — повідомив Федоров.

Пошкоджено щонайменше шість багатоквартирних будинків, два приватні домоволодіння, магазин, нежитлові будівлі та об’єкт промислової інфраструктури. На місцях влучань працюють рятувальники, медики, комунальні служби та волонтери, які допомагають ліквідовувати наслідки ударів.

"Росіяни вдарили по Запоріжжю п'ятьма ракетами. Загалом упродовж доби окупанти завдали 820 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області", — додав Федоров.

Після атаки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями про воєнні злочини. Розслідування ведуть слідчі Національної поліції України. На місцях ударів працюють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи, які документують наслідки обстрілу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що крім Запоріжжя, 24 березня росіяни атакували Полтавщину. Внаслідок ударів армії РФ двоє людей загинули, а 11 отримали поранення. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків та готелю.

Також "Коментарі" писали, що Трамп пояснив, чим удари США по Ірану відрізняються від атак Росії по енергетиці України.



Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp
