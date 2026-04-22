Зверский удар РФ по Запорожью: без жертв не обошлось

Утром 22 апреля российские террористические войска ударили по транспортной инфраструктуре Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

Утро среды началось для жителей Запорожья с атаки управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и ударными беспилотниками. В области раздались взрывы.

Очередную воздушную тревогу в регионе объявили в 03:44. Федоров предупредил об угрозе ударных беспилотников. В 03:58 он сообщил о взрывах на территории области.

Через полтора часа после атаки глава ОВА проинформировал о последствиях.

"В результате вражеского удара по транспортной инфраструктуре один человек погиб. Еще один человек получил ранения", — дописал Иван Федоров.

