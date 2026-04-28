logo

BTC/USD

76824

ETH/USD

2286.38

USD/UAH

44.09

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Риск ядерной катастрофы вырос до невиданного уровня: Гросси сделал тревожное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Риск ядерной катастрофы вырос до невиданного уровня: Гросси сделал тревожное заявление

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о риске ядерной катастрофы.

28 апреля 2026, 11:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Мир столкнулся с уровнем ядерной опасности, который не видел со времен пика Холодной войны. С таким заявлением выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время Конференции по обзору Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке.

Риск ядерной катастрофы вырос до невиданного уровня: Гросси сделал тревожное заявление

Председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. REUTERS/Chris Gallagher

Гросси заявил, что война России против Украины и конфликт на Ближнем Востоке усилили давление на международные механизмы безопасности. По его словам, современная ядерная ситуация стала гораздо сложнее. Если раньше мировая безопасность держалась на относительно понятном балансе между несколькими государствами, то теперь рисков стало больше.

"Это очень особенный момент. Риск ядерной катастрофы возрос до уровня, невиданного со времен кульминации Холодной войны. Война вернулась в Европу и на Ближний Восток, а многосторонние рамки, обеспечивающие мир и безопасность, находятся под огромным давлением. В сегодняшней ядерной сфере мы сталкиваемся с хрупким противостоянием, с большим количеством актеров, большими рисками и меньшей ясностью", — заявил Гросси.

Отдельную обеспокоенность международного сообщества вызывает ситуация вокруг украинских атомных объектов, в частности, Запорожской АЭС. Любые боевые действия вблизи ядерной инфраструктуры могут иметь последствия далеко за пределами региона.

Гросси подчеркнул, что Договор о нераспространении ядерного оружия остается ключевым инструментом глобальной стабильности, а роль МАГАТЭ заключается в контроле того, чтобы ядерные материалы использовались только в мирных целях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мир на грани второго Чернобыля: почему риск ядерной угрозы вырос в разы.

Также "Кометнари" писали, что в МАГАТЭ сделали тревожное заявление о ЗАЭС.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/rafaelmgrossi/status/2048898560322576454
Теги:

Новости

Все новости