Риск ядерной катастрофы вырос до невиданного уровня: Гросси сделал тревожное заявление

Мир столкнулся с уровнем ядерной опасности, который не видел со времен пика Холодной войны. С таким заявлением выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время Конференции по обзору Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке.

Председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. REUTERS/Chris Gallagher

Гросси заявил, что война России против Украины и конфликт на Ближнем Востоке усилили давление на международные механизмы безопасности. По его словам, современная ядерная ситуация стала гораздо сложнее. Если раньше мировая безопасность держалась на относительно понятном балансе между несколькими государствами, то теперь рисков стало больше.

"Это очень особенный момент. Риск ядерной катастрофы возрос до уровня, невиданного со времен кульминации Холодной войны. Война вернулась в Европу и на Ближний Восток, а многосторонние рамки, обеспечивающие мир и безопасность, находятся под огромным давлением. В сегодняшней ядерной сфере мы сталкиваемся с хрупким противостоянием, с большим количеством актеров, большими рисками и меньшей ясностью", — заявил Гросси.

Отдельную обеспокоенность международного сообщества вызывает ситуация вокруг украинских атомных объектов, в частности, Запорожской АЭС. Любые боевые действия вблизи ядерной инфраструктуры могут иметь последствия далеко за пределами региона.

Гросси подчеркнул, что Договор о нераспространении ядерного оружия остается ключевым инструментом глобальной стабильности, а роль МАГАТЭ заключается в контроле того, чтобы ядерные материалы использовались только в мирных целях.

