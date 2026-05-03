"Украину ждет ядерный удар": офицер "Нахтигаля" сделал тревожное предупреждение

Военное управление батальона беспилотных систем "Нахтигаль" 20-й бригады "Любарт" 1-го корпуса НГУ "Азов" с позывным "Майор Джмиль" заявил, что Россия теоретически может прибегнуть к применению ядерного оружия против Украины. По его словам, ключевой вопрос состоит в том, насколько сильным может быть этот удар.
"Майор Джмиль" о ядерном ударе по Украине
"Майор Джмиль" в интервью YouTube-канала "Бородати Мюсли" выразил убеждение, что угроза ядерного удара по Украине остается реальной в долгосрочной перспективе. В то же время он подчеркнул, что это его личная оценка, а не официальная позиция.
По его словам, ключевым вопросом является не только сам факт потенциальной эскалации, но формат возможного удара. Военный предположил, что Россия может рассматривать разные типы носителей для атаки ядерным оружием по Украине.
