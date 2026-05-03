Главная Новости Общество Война с Россией "Украину ждет ядерный удар": офицер "Нахтигаля" сделал тревожное предупреждение
"Украину ждет ядерный удар": офицер "Нахтигаля" сделал тревожное предупреждение

Офицер "Нахтигаля" "Майор Джмиль" заявил о возможном ядерном ударе России по Украине и назвал потенциальные сценарии эскалации.

3 мая 2026, 11:15
Slava Kot

Военное управление батальона беспилотных систем "Нахтигаль" 20-й бригады "Любарт" 1-го корпуса НГУ "Азов" с позывным "Майор Джмиль" заявил, что Россия теоретически может прибегнуть к применению ядерного оружия против Украины. По его словам, ключевой вопрос состоит в том, насколько сильным может быть этот удар.

"Майор Джмиль" о ядерном ударе по Украине

"Майор Джмиль" в интервью YouTube-канала "Бородати Мюсли" выразил убеждение, что угроза ядерного удара по Украине остается реальной в долгосрочной перспективе. В то же время он подчеркнул, что это его личная оценка, а не официальная позиция.

"Я все-таки из тех людей, которые видят, что будет ядерный удар по нашей территории. Это лично мое убеждение, я никого не пугаю, не убеждаю в том. У меня есть свое видение. Я думаю, что ударят", — сказал офицер управления батальона "Нахтигаль".

По его словам, ключевым вопросом является не только сам факт потенциальной эскалации, но формат возможного удара. Военный предположил, что Россия может рассматривать разные типы носителей для атаки ядерным оружием по Украине.

"Каким это будет удар? Или это будет выпущен из "Пиона", который в радиусе нескольких километров все превратит в пепел, или большой заряд "Орешника" – так называемого их – из этой ракеты-носителя. И по какой локации – тоже неизвестно. Однако я почему-то убежден, что это будет в той или иной форме", – сказал военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВР встревожили прогнозом: Путин может ударить по Украине ядерным оружием.

Также "Кометнари" писали, что риск ядерной катастрофы вырос до невиданного уровня.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5n5BWnr80A0
