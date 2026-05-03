У ВР стривожили прогнозом: Путін може вдарити по Україні ядерною зброєю

Україна має посилити готовність до можливого застосування Росією зброї масового знищення, включно з ядерною. Про це заявив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, коментуючи поточні ризики війни Росії проти України.

Путін може вдарити по Україні ядерною зброєю. Фото з відкритих джерел

Роман Костенко в ефірі телеканалу NTA заявив, що Росія ситуацію на фронті може змінити лише за двох умов: у разі нової масштабної мобілізації в Росії або застосування ядерної зброї.

"Все проти України вони вже використали. Росія не може нічого змінити на полі бою, окрім як провести мобілізацію. І тут нам треба думати, чим нам відповісти, якщо це буде. Ну, а це дзеркально, скажімо так. Тільки симетричні дії можуть бути. Я не хочу говорити про ядерну зброю, але ми ж розуміємо, з ким ми воюємо", — сказав Костенко.

Однак Костенко звернув увагу на зміни, які Росія внесла до своєї ядерної доктрини у 2024 році. Вони значно розширили підстави для застосування ядерної зброї, зокрема допускають превентивні удари у разі потенційної загрози. Через це політик закликає Верховну Раду підвищити до максимального рівня готовність України до застосуванням ворогом, зокрема, ядерної зброї.

"Ми воюємо з державою, яка володіє найбільшим арсеналом зброї масового знищення. Якщо вони росіяни просто вважають, що на них може хтось напасти, вони превентивно можуть її застосовувати. Тобто вони повністю собі розв’язали руки, щоб можна було застосовувати ядерну зброю. І ми маємо розуміти, що Україна має бути до цього готова", — додав Костенко.

