У ВР стривожили прогнозом: Путін може вдарити по Україні ядерною зброєю

Slava Kot
Україна має посилити готовність до можливого застосування Росією зброї масового знищення, включно з ядерною. Про це заявив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, коментуючи поточні ризики війни Росії проти України.
Путін може вдарити по Україні ядерною зброєю. Фото з відкритих джерел
Роман Костенко в ефірі телеканалу NTA заявив, що Росія ситуацію на фронті може змінити лише за двох умов: у разі нової масштабної мобілізації в Росії або застосування ядерної зброї.
Однак Костенко звернув увагу на зміни, які Росія внесла до своєї ядерної доктрини у 2024 році. Вони значно розширили підстави для застосування ядерної зброї, зокрема допускають превентивні удари у разі потенційної загрози. Через це політик закликає Верховну Раду підвищити до максимального рівня готовність України до застосуванням ворогом, зокрема, ядерної зброї.
