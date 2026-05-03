В ВР встревожили прогнозом: Путин может ударить по Украине ядерным оружием

Украина должна усилить готовность к возможному применению Россией оружия массового уничтожения, включая ядерное. Об этом заявил секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко, комментируя текущие риски войны России против Украины.

Путин может ударить по Украине ядерным оружием.

Роман Костенко в эфире телеканала NTA заявил, что Россия ситуацию на фронте может изменить только в двух условиях: в случае новой масштабной мобилизации в России или применения ядерного оружия.

"Все против Украины они уже использовали. Россия не может ничего изменить на поле боя, кроме как произвести мобилизацию. И тут нам нужно думать, чем ответить, если это будет. Ну а это зеркально, скажем так. Только симметричные деяния могут быть. Я не хочу говорить о ядерном оружии, но мы понимаем, с кем мы воюем", — сказал Костенко.

Однако Костенко обратил внимание на изменения, которые Россия внесла в свою ядерную доктрину в 2024 году. Они значительно расширили основания для применения ядерного оружия, в частности, допускают превентивные удары в случае потенциальной угрозы. Поэтому политик призывает Верховную Раду повысить до максимального уровня готовность Украины к применению врагом, в частности, ядерного оружия.

"Мы воюем с государством, владеющим крупнейшим арсеналом оружия массового уничтожения. Если они россияне просто считают, что на них может кто-то напасть, они превентивно могут его применять. То есть они полностью себе развязали руки, чтобы можно было применять ядерное оружие. И мы должны понимать, что Украина должна быть к этому готова", — добавил Костенко.

