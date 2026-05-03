В ВР встревожили прогнозом: Путин может ударить по Украине ядерным оружием

Украина должна усилить готовность к возможному применению Россией оружия массового уничтожения, включая ядерное. Об этом заявил секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко, комментируя текущие риски войны России против Украины.
Путин может ударить по Украине ядерным оружием. Фото из открытых источников
Роман Костенко в эфире телеканала NTA заявил, что Россия ситуацию на фронте может изменить только в двух условиях: в случае новой масштабной мобилизации в России или применения ядерного оружия.
Однако Костенко обратил внимание на изменения, которые Россия внесла в свою ядерную доктрину в 2024 году. Они значительно расширили основания для применения ядерного оружия, в частности, допускают превентивные удары в случае потенциальной угрозы. Поэтому политик призывает Верховную Раду повысить до максимального уровня готовность Украины к применению врагом, в частности, ядерного оружия.
