Український робот самотужки знищив російську базу: потужний вибух на відео

Українські військові дедалі активніше застосовують наземні роботизовані комплекси (НРК) у боях проти російських окупантів. Одне з нових відео, оприлюднених у мережі, показало, як роботизована платформа знищила будівлю, де перебувала російська диверсійна група.

Український робот знищив базу РФ. Фото з відкритих джерел

За інформацією українських військових, наземний дрон, оснащений 300 кілограмами вибухівки, був спрямований до об’єкта, який використовували російські військові у районі Костянтинівки. Після влучання пролунав потужний вибух, який практично повністю зруйнував конструкцію.

У повідомленні зазначається, що операцію провела 100-та окрема бригада територіальної оборони України. За попередніми даними, удар ліквідував групу російських військових та знищив їхню тимчасову базу.

Сам робот після детонації не вцілів, однак успішно виконав поставлене завдання. Подібні операції демонструють, як швидко змінюється сучасна війна, де дедалі більшу роль відіграють автономні технології та дистанційне ураження цілей.

Україна почала активно використовувати наземні безпілотники понад рік тому, однак останніми місяцями їхня присутність на фронті суттєво зросла. За даними українського командування, лише у квітні було здійснено понад 10 тисяч операцій із застосуванням наземних роботизованих систем.

