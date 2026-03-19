У Держдумі РФ заявили, що на боці ЗСУ воюють роботи, як у фільмі "Термінатор"

Slava Kot
Депутат Держдуми РФ Андрій Свінцов стверджує, що на боці Збройних сил України нібито вже використовують людиноподібних бойових роботів, яких він порівняв із персонажами культового фільму "Термінатор".
Андрій Свінцов під час ефіру з блогером заявив, що на український фронт нібито вже доставили два прототипи таких машин, які зовні нагадують "залізних бійців" з фільму "Термінатор".
Депутат уточнив, що йдеться про експериментальні зразки людиноподібних роботів. За його словами, подібні технології розробляють у США та Китаї. Однак Свінцов зауважив, що реальних роботів-термінаторів наразі не існує, однак ті, які потрапили в Україну наближаються до них.
Російський політик також зазначив, що наразі мова йде про два прототипи, які нібито використовуються у пілотному форматі на війні в Україні.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Україну прибули нові роботизовані системи для військових потреб. Зокрема, йшлося про гуманоїдні платформи Phantom MK-1, які планують застосовувати для розвідки, виконання допоміжних завдань і роботи у місцях, де використання безпілотників або участь військових є небезпечною. Phantom MK-1 має зріст близько 175 сантиметрів і важить приблизно 79 кілограмів.
