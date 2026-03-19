У Держдумі РФ заявили, що на боці ЗСУ воюють роботи, як у фільмі "Термінатор"

Депутат Держдуми РФ Андрій Свінцов стверджує, що на боці Збройних сил України нібито вже використовують людиноподібних бойових роботів, яких він порівняв із персонажами культового фільму "Термінатор".

У Держдумі РФ заявили про роботів з фільму "Термінатор" на війні в Україні

Андрій Свінцов під час ефіру з блогером заявив, що на український фронт нібито вже доставили два прототипи таких машин, які зовні нагадують "залізних бійців" з фільму "Термінатор".

"Вчора приїхали перші два термінатори. Фільм "Термінатор" дивилися, так? Повністю такі залізні бійці, які зараз проти нас уже воюють на передовій", — сказав російський політик.

Депутат уточнив, що йдеться про експериментальні зразки людиноподібних роботів. За його словами, подібні технології розробляють у США та Китаї. Однак Свінцов зауважив, що реальних роботів-термінаторів наразі не існує, однак ті, які потрапили в Україну наближаються до них.

"Поки що таких технологій немає, але зовні вони виглядають як у фільмі", — уточнив Свінцов.

Російський політик також зазначив, що наразі мова йде про два прототипи, які нібито використовуються у пілотному форматі на війні в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Україну прибули нові роботизовані системи для військових потреб. Зокрема, йшлося про гуманоїдні платформи Phantom MK-1, які планують застосовувати для розвідки, виконання допоміжних завдань і роботи у місцях, де використання безпілотників або участь військових є небезпечною. Phantom MK-1 має зріст близько 175 сантиметрів і важить приблизно 79 кілограмів.

