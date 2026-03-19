logo

BTC/USD

70548

ETH/USD

2179

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

В Госдуме РФ заявили, что на стороне ВСУ воюют роботы, как в фильме "Терминатор"
НОВОСТИ

В Госдуме РФ заявили, что на стороне ВСУ воюют роботы, как в фильме "Терминатор"

Депутат Госдумы заявил, что на стороне ВСУ воюют человекоподобные работы, похожие на те, которые были в фильме "Терминатор".

19 марта 2026, 09:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов утверждает, что на стороне Вооруженных сил Украины якобы уже используются человекообразные боевые роботы, которых он сравнил с персонажами культового фильма "Терминатор".

В Госдуме РФ заявили, что на стороне ВСУ воюют роботы, как в фильме "Терминатор"

В Госдуме РФ заявили о роботах из фильма "Терминатор" на войне в Украине

Андрей Свинцов во время эфира с блоггером заявил, что на украинский фронт якобы уже доставили два прототипа таких машин, которые внешне напоминают "железных бойцов" из фильма "Терминатор".

"Вчера приехали первые два терминатора. Фильм "Терминатор" смотрели, да? Полностью такие железные бойцы, которые сейчас против нас уже воюют на передовой", — сказал российский политик.

Депутат уточнил, что речь идет об экспериментальных образцах человекоподобных роботов. По его словам, подобные технологии разрабатываются в США и Китае. Однако Свинцов отметил, что реальных роботов-терминаторов пока не существует, однако попавшие в Украину приближаются к ним.

"Пока таких технологий нет, но внешне они выглядят как в фильме", – уточнил Свинцов.

Российский политик также отметил, что речь идет о двух прототипах, которые якобы используются в пилотном формате на войне в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украину прибыли новые роботизированные системы для военных нужд. В частности, речь шла о гуманоидных платформах Phantom MK-1, которые планируют применять для разведки, выполнения вспомогательных задач и работы в местах, где использование беспилотников или участие военных опасно. Phantom MK-1 имеет рост около 175 сантиметров и весит около 79 килограммов.

Также "Комментарии" писали, что Китай предупреждает о катастрофе для человечества по сценарию "Терминатора".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/nexta_live/113743
Теги:

Новости

Все новости