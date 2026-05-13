Украинский робот самостоятельно уничтожил российскую базу: мощный взрыв на видео

Украинские военные все более активно применяют наземные роботизированные комплексы (НРК) в боях против российских оккупантов. Одно из новых видео, обнародованных в сети, показало, как роботизированная платформа уничтожила здание, где находилась российская диверсионная группа.

Украинский робот уничтожил базу РФ. Фото из открытых источников

По информации украинских военных, наземный дрон, оснащенный 300 килограммами взрывчатки, был направлен на объект, который использовали российские военные в районе Константиновки. После попадания раздался мощный взрыв, практически полностью разрушивший конструкцию.

В сообщении отмечается, что операцию провела 100-я отдельная бригада территориальной обороны Украины. По предварительным данным удар ликвидировал группу российских военных и уничтожил их временную базу.

Сам робот после детонации не уцелел, однако успешно выполнил поставленную задачу. Подобные операции показывают, как быстро меняется современная война, где все большую роль играют автономные технологии и дистанционное поражение целей.

Украина начала активно использовать наземные беспилотники больше года назад, однако в последние месяцы их присутствие на фронте существенно выросло. По данным украинского командования, только в апреле было совершено более 10 тысяч операций с применением наземных роботизированных систем.

