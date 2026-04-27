Воювати замість піхоти будуть наші роботи: «Флеш» про мобілізацію

Військовий експерт та радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов поділився роздумами про розвиток та перспективи безпілотних технологій на фронті. Він згадав, як слідом за масштабним впровадженням повітряних БПЛА та морських катерів почали з'являтися і наземні роботизовані комплекси (НРК).

Спеціаліст зауважив, що в певний період в Україні фіксувався колосальний сплеск інтересу до цієї сфери.

"В Україні швидко з'являються десятки команд розробників найрізноманітніших моделей. В один момент я нарахував їх понад 50. У країні спостерігається справжній бум НРК. 15 НРК отримують сертифікат НАТО", — згадує він.

Тривалий час Сергій Бескрестнов відстоював позицію, що 2024–2025 роки стануть проривними для наземної безпілотної техніки. Проте згодом галузь раптово зіткнулася з кризою. За його спостереженнями, напрям почав згортатися: військові розформовували підрозділи НРК, армія втратила зацікавленість, а компанії-виробники почали закриватися. Експерт зізнався, що був глибоко шокований таким розвитком подій.

Зараз аналітик позитивно оцінює той факт, що роботизація знову опинилася серед пріоритетів держави.

"У нас немає стільки мобілізаційного ресурсу, як у ворога. Тому воювати замість піхоти будуть наші роботи. Ні, це не фантастика, це те, що вже демонструють багато бригад", — підкреслив фахівець.

Наостанок "Флеш" закликав не боятися втрати дороговартісної техніки на полі бою під час ворожих атак.

"Чи буде ворог знищувати НРК? Звичайно, буде. Чи вартує одне життя нашого солдата навіть 100 НРК? Звичайно, да. Це лише залізо", — резюмував військовий фахівець.

