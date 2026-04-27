Військова омбудсменка назвала кількість потенційних новобранців для заміни бійців на передовій

Залучення нових бійців до Сил оборони України є критично важливим для забезпечення відпочинку тим, хто вже тривалий час перебуває на бойових позиціях. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

За її словами, медійний простір наразі надто сильно фокусується на цивільній частині населення.

"В інформаційному полі явно крен у бік людей, які зараз не на службі. За підрахунками Міністерства оборони, 1,6 мільйона осіб – це ті люди, які можуть зараз поповнити військо. Очевидно, що тоді могла б відбуватися ротація", — наголосила вона.

Ольга Решетилова пояснила, що приплив свіжих сил дозволить демобілізувати або відправити на відновлення тих військовослужбовців, які продовжують виконувати завдання лише через брак поповнення. Також вона зазначила, що органи влади зараз активно опрацьовують нові підходи до діалогу з громадянами, які уникають виконання свого обов'язку із захисту Батьківщини.

На думку посадовиці, для успішного залучення людей держава має гарантувати чіткі правила. Вона переконана, що військовозобов'язані мають заздалегідь знати тривалість свого перебування в армії, а тому закликала встановити конкретні часові межі для проходження служби.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні змінюється механізм оформлення відстрочок від мобілізації. За даними медіа, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) припиняють приймати пакети документів безпосередньо від громадян.

Тепер для того, щоб скористатися своїм правом на відтермінування призову, військовозобов'язаним доступні лише два шляхи.