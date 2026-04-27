Военная омбудсменка назвала количество потенциальных новобранцев для замены бойцов на передовой

Привлечение новых бойцов в Силы обороны Украины критически важно для обеспечения отдыха тем, кто уже длительное время находится на боевых позициях. Об этом в интервью "Украинской правде" заявила военная омбудсмен Ольга Решетилова.

По ее словам, медийное пространство пока слишком сильно фокусируется на гражданской части населения.

"В информационном поле явно крены в сторону людей, которые сейчас не на службе. По подсчетам Министерства обороны, 1,6 миллиона человек – это те люди, которые могут сейчас пополнить войско. Очевидно, что тогда могла бы происходить ротация", — подчеркнула она.

Ольга Решетилова пояснила, что приток свежих сил позволит демобилизовать или отправить на восстановление тех военнослужащих, которые продолжают выполнять задачи только из-за нехватки пополнения. Также она отметила, что органы власти сейчас активно прорабатывают новые подходы к диалогу с гражданами, которые избегают выполнения своей обязанности по защите Родины.

По мнению чиновникцы, для успешного привлечения людей государство должно гарантировать четкие правила. Она убеждена, что военнообязанные должны заранее знать продолжительность своего пребывания в армии, а потому призвала установить конкретные временные рамки для прохождения службы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине меняется механизм оформления отсрочек от мобилизации. По данным медиа, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) перестают принимать пакеты документов непосредственно от граждан.

Теперь для того, чтобы воспользоваться своим правом на отсрочку призыва, военнообязанным доступны только два пути.