logo

BTC/USD

77746

ETH/USD

2311.12

USD/UAH

44.09

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией Военная омбудсменка назвала количество потенциальных новобранцев для замены бойцов на передовой
commentss НОВОСТИ Все новости

Военная омбудсменка назвала количество потенциальных новобранцев для замены бойцов на передовой

Мобилизационный резерв в 1,6 млн человек позволит провести ротации на фронте - Ольга Решетилова

27 апреля 2026, 15:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Привлечение новых бойцов в Силы обороны Украины критически важно для обеспечения отдыха тем, кто уже длительное время находится на боевых позициях. Об этом в интервью "Украинской правде" заявила военная омбудсмен Ольга Решетилова.

Иллюстративное фото

По ее словам, медийное пространство пока слишком сильно фокусируется на гражданской части населения.

"В информационном поле явно крены в сторону людей, которые сейчас не на службе. По подсчетам Министерства обороны, 1,6 миллиона человек – это те люди, которые могут сейчас пополнить войско. Очевидно, что тогда могла бы происходить ротация", — подчеркнула она.

Ольга Решетилова пояснила, что приток свежих сил позволит демобилизовать или отправить на восстановление тех военнослужащих, которые продолжают выполнять задачи только из-за нехватки пополнения. Также она отметила, что органы власти сейчас активно прорабатывают новые подходы к диалогу с гражданами, которые избегают выполнения своей обязанности по защите Родины.

По мнению чиновникцы, для успешного привлечения людей государство должно гарантировать четкие правила. Она убеждена, что военнообязанные должны заранее знать продолжительность своего пребывания в армии, а потому призвала установить конкретные временные рамки для прохождения службы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине меняется механизм оформления отсрочек от мобилизации. По данным медиа, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) перестают принимать пакеты документов непосредственно от граждан.

Теперь для того, чтобы воспользоваться своим правом на отсрочку призыва, военнообязанным доступны только два пути.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости