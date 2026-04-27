Нові правила оформлення відстрочок: які існують способи та чинний перелік підстав

В Україні змінюється механізм оформлення відстрочок від мобілізації. За даними медіа, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) припиняють приймати пакети документів безпосередньо від громадян.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Тепер для того, щоб скористатися своїм правом на відтермінування призову, військовозобов'язаним доступні лише два шляхи:

Дистанційно — за допомогою державного мобільного застосунку "Резерв+".

Особисто — через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). У такому разі працівники сервісу відсканують надані папери, а всі оригінали залишаться на руках у заявника.

Процедура розгляду сформованого запиту займатиме від 7 до 14 днів. Важливо, що протягом цього періоду діє пряма заборона на заходи з мобілізації громадянина або видачу йому направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

При цьому перелік законних причин, що дозволяють отримати відстрочку, залишився абсолютно незмінним. До нього, як і раніше, входять такі категорії громадян:

- Працівники підприємств та установ критичної інфраструктури, народні депутати, представники суддівського корпусу та дипломатичної служби.

- Особи з певними сімейними обставинами: батьки у багатодітних сім'ях, самотні батьки, а також ті, хто виховує дітей з інвалідністю.

- Громадяни, які мають офіційно підтверджену інвалідність чи визнані ВЛК непридатними до служби за станом здоров'я, звільнені з полону бійці та близькі родичі загиблих.

- Студенти різних рівнів навчання, викладачі та представники наукової спільноти.

- Ті, хто здійснює постійний догляд за важкохворими членами родини (ця категорія традиційно вважається однією з найскладніших у плані збору доказової бази).

