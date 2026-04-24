З 1 травня все кардинально зміниться: ці категорії чоловіків миттєво потраплять до списків ТЦК

У травні 2026 року, за умови продовження воєнного стану, правила мобілізації в Україні залишаються незмінними. Попри активні обговорення нових законодавчих ініціатив, чинний порядок призову продовжує діяти без коригувань. Основними критеріями, які визначають можливість мобілізації, залишаються вік, військовий статус особи та наявність законних підстав для відстрочки або звільнення від служби.

Відповідно до законодавства, мобілізаційний вік в Україні охоплює чоловіків від 18 до 60 років. Проте на практиці ключове значення має не лише вік, а й належність до категорії військовозобов’язаних. Молоді чоловіки до 25 років, які не проходили військову службу та не зараховані до запасу, офіційно вважаються призовниками. Це означає, що їх не мобілізують у загальному порядку — вони можуть вступити до війська лише добровільно, уклавши контракт.

Водночас ситуація змінюється, якщо особа вже має військовий досвід або проходила підготовку. У такому випадку вона автоматично набуває статусу військовозобов’язаного і може бути призвана на службу навіть до досягнення 25-річного віку. Таким чином, фактичний поріг активної мобілізації для більшості громадян починається саме з 25 років, коли чоловік офіційно переходить до категорії військовозобов’язаних.

Щодо верхньої вікової межі, то для більшості вона становить 60 років. Однак для осіб вищого офіцерського складу передбачено можливість служби до 65 років. Крім того, чоловіки, які вже досягли 60-річного віку, можуть залишитися у війську на контрактній основі за власним бажанням і за умови відповідного рішення командування.

