В мае 2026 года, при продолжении военного положения, правила мобилизации в Украине остаются неизменными. Несмотря на активные обсуждения новых законодательных инициатив, действующий порядок призыва продолжает действовать без корректировок. Основными критериями, определяющими возможность мобилизации, остаются возраст, военный статус личности и наличие законных оснований для отсрочки или освобождения от службы.

Согласно законодательству мобилизационный возраст в Украине охватывает мужчин от 18 до 60 лет. Однако на практике ключевое значение имеет не только возраст, но и принадлежность к категории военнообязанных. Молодые мужчины до 25 лет, не проходившие военную службу и не причисленные к запасу, официально считаются призывниками. Это значит, что их не мобилизуют в общем порядке — они могут вступить в армию только добровольно, заключив контракт.

В то же время ситуация меняется, если человек уже имеет военный опыт или проходил подготовку. В таком случае она автоматически приобретает статус военнообязанного и может быть призвана на службу даже до достижения 25-летнего возраста. Таким образом, фактический порог активной мобилизации для большинства граждан начинается именно с 25 лет, когда мужчина официально переходит в категорию военнообязанных.

Что касается верхнего возрастного предела, то для большинства он составляет 60 лет. Однако для высшего офицерского состава предусмотрена возможность службы до 65 лет. Кроме того, мужчины, уже достигшие 60-летнего возраста, могут остаться в армии на контрактной основе по собственному желанию и при условии соответствующего решения командования.

"Комментарии" уже писали, что российский пропагандист Юрий Евич в публичном эфире фактически признал уязвимость России и проблемы с обеспечением безопасности собственного населения. Он заявил, что государство не способно в полной мере гарантировать защиту своих граждан, поэтому людям якобы приходится самостоятельно брать на себя часть оборонных функций.