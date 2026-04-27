Новые правила оформления отсрочек: существующие способы и действующий перечень оснований

В Украине меняется механизм оформления отсрочек от мобилизации. По данным медиа, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) перестают принимать пакеты документов непосредственно от граждан.

Теперь для того, чтобы воспользоваться своим правом на отсрочку призыва, военнообязанным доступны только два пути:

Дистанционно – с помощью государственного мобильного приложения "Резерв+".

Лично через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП). В таком случае сотрудники сервиса отсканируют предоставленные бумаги, а все подлинники останутся на руках у заявителя.

Процедура рассмотрения сформированного запроса будет занимать от 7 до 14 дней. Важно, что в течение этого периода действует прямой запрет на мероприятия по мобилизации гражданина или выдачу ему направления на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

При этом перечень законных причин, позволяющих получить отсрочку, остался совершенно неизменным. В него по-прежнему входят следующие категории граждан:

- Работники предприятий и учреждений критической инфраструктуры, народные депутаты, представители судейского корпуса и дипломатической службы.

- Лица с определенными семейными обстоятельствами: родители в многодетных семьях, одинокие родители, а также воспитывающие детей с инвалидностью.

- Граждане, имеющие официально подтвержденную инвалидность или признанные ВЛК непригодными к службе по состоянию здоровья, освобожденные из плена бойцы и близкие родственники погибших.

- Студенты разных уровней обучения, преподаватели и представители научного сообщества.

- Те, кто осуществляет постоянный уход за тяжелобольными членами семьи (эта категория традиционно считается одной из самых сложных в плане сбора доказательной базы).

в мае 2026 года, при условии продления военного положения, правила мобилизации в Украине остаются неизменными. Несмотря на активные обсуждения новых законодательных инициатив, действующий порядок призыва продолжает действовать без корректировок. Основными критериями, определяющими возможность мобилизации, остаются возраст, военный статус личности и наличие законных оснований для отсрочки или освобождения от службы.