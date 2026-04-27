Воевать вместо пехоты будут наши роботы: «Флэш» о мобилизации

Военный эксперт и советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов поделился размышлениями о развитии и перспективах беспилотных технологий на фронте. Он упомянул, как вслед за масштабным внедрением воздушных БПЛА и морских катеров начали появляться и наземные роботизированные комплексы (НРК).

Специалист отметил, что в определенный период в Украине фиксировался колоссальный всплеск интереса к этой сфере.

"В Украине быстро появляются десятки команд разработчиков самых разных моделей. В один момент я насчитал их более 50-ти. В стране наблюдается настоящий бум НРК. 15 НРК получают сертификат НАТО", – вспоминает он.

Долгое время Сергей Бескрестнов отстаивал позицию, что 2024-2025 год станет прорывным для наземной беспилотной техники. Однако впоследствии отрасль внезапно столкнулась с кризисом. По его наблюдениям, направление начало сворачиваться: военные расформировали подразделения НРК, армия потеряла заинтересованность, а компании-производители начали закрываться. Эксперт признался, что был шокирован таким развитием событий.

Сейчас аналитик положительно оценивает тот факт, что роботизация снова оказалась среди приоритетов государства.

"У нас нет столько мобилизационного ресурса, как у врага. Поэтому сражаться вместо пехоты будут наши работы. Нет, это не фантастика, это уже демонстрируют многие бригады", — подчеркнул специалист.

Напоследок "Флэш" призвал не бояться потери дорогостоящей техники на поле боя во время вражеских атак.

"Будет ли враг уничтожать НРК? Конечно, будет. Стоит ли одна жизнь нашего солдата даже 100 НРК? Конечно, да. Это только железо", – резюмировал военный специалист.

