Український капітан дав пораду адміралам РФ: краще топіть свої кораблі

Український військово-морський експерт, капітан першого рангу Павло Лакійчук, заявив, що Росія втратила стратегічну перевагу в Чорному морі через зміну характеру сучасної війни. За його словами, російським адміралам варто звернутися до історичних уроків, щоб зрозуміти реальну ситуацію.

Павло Лакійчук. Фото з відкритих джерел

В ефірі "Еспресо" Павло Лакійчук заявив, що після анексії Криму у 2014 році та початку повномасштабної війни у 2022-му Москва розраховувала на домінування в регіоні. Чорноморський флот РФ мав виконувати широкий спектр завдань, зокрема блокаду узбережжя та підтримку сухопутних операцій і десантів.

"Росіяни вважали, що після захоплення уламків українських ВМС у Севастополі, будуть мати перевагу на Чорному морі. Вони сподівалися, що чорноморський флот РФ зможе виконувати цілий комплекс задач", — вказує український капітан.

Однак, за його словами, ці розрахунки не врахували технологічного зсуву у війні. Україна активно застосовує нові типи озброєння, які ефективно знищують традиційні кораблі РФ. Через це Лакійчук порадив російським адміралам вчити історію та самостійно топити свої кораблі.

"Якщо чують російські адмірали, то на їх місці розкрив би військово-морську історію і почитав про оборону Севастополя. Йдеться про рішення адмірала Нахімова — коли він зі своїми вітрильними кораблями побачив британські та французькі паровики — бойові засоби зовсім іншого типу, і затопив свої кораблі посеред Севастопольської бухти. От, дуже рекомендую російським адміралам затопити їх посеред Цемеської бухти", — порадив Лакійчук.

