Росія намагається врятувати один із ключових кораблів Чорноморського флоту, проте є нюанс

Пошкоджений у Новоросійську російський ракетоносійний фрегат Адмірал Ессен, ймовірно, буде відновлений, однак зробити це росіянам буде надзвичайно складно. Головна проблема – фактична відсутність можливості провести повноцінне докування корабля в Азово-Чорноморському регіоні. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Фрегат Адмірал Ессен. Фото: з відкритих джерел

За його словами, цей корабель уже не вперше отримує пошкодження і раніше росіяни його відновлювали. Тому існує висока ймовірність, що і цього разу фрегат спробують повернути до строю. Водночас процес ремонту може виявитися складним і тривалим.

"Я впевнений, що вони намагатимуться його відновити. Питання лише в тому, як саме це робити, якщо провести докування фактично неможливо", — зазначив Плетенчук.

За його словами, росіяни можуть намагатися виконувати ремонт прямо на ходу або ж тимчасово відновити лише частину функцій корабля.

Представник ВМС також підкреслив, що у складі Чорноморський флот РФ небагато кораблів такого класу, які не отримували пошкоджень упродовж війни. Тому навіть часткова втрата боєздатності таких одиниць суттєво послаблює можливості російського флоту.

Окремо він звернув увагу на ситуацію з підводними човнами противника. За словами Плетенчука, тривала експлуатація субмарин протягом чотирьох років війни могла вплинути на їхній технічний ресурс, хоча остаточні висновки робити поки що рано.

Нині російські кораблі, які базуються у Новоросійськ, фактично опинилися у пастці. Через загрозу атак українських морських дронів вони не ризикують виходити у відкрите море, а в бухтах та біля причалів стають стаціонарними цілями для ударів.

Попри це, Росія не відводить кораблі з Азово-Чорноморського регіону. За словами Плетенчука, для Кремля такий крок виглядав би як відверте визнання поразки.

Водночас нещодавні удари ЗСУ по російських об’єктах у Криму, зокрема по комплексах ППО, десантному катеру та базі безпілотників Оріон, частково послабили можливості ворога. Проте активність російських дронів у регіоні поки що зберігається.

