Россия пытается спасти один из ключевых кораблей Черноморского флота, однако есть нюанс

Поврежденный в Новороссийске российский ракетоносительский фрегат Адмирал Эссен, вероятно, будет восстановлен, однако сделать это россиянам будет очень сложно. Главная проблема – фактическое отсутствие возможности провести полноценную доковку корабля в Азово-Черноморском регионе. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Фрегат Адмирал Эссен. Фото: из открытых источников

По его словам, этот корабль уже не в первый раз получает повреждения и раньше россияне его восстанавливали. Поэтому существует высокая вероятность, что и на этот раз фрегат попытаются вернуть в строй. В то же время, процесс ремонта может оказаться сложным и длительным.

"Я уверен, что они постараются его восстановить. Вопрос только в том, как именно это делать, если провести докку фактически невозможно", — отметил Плетенчук.

По его словам, россияне могут пытаться выполнять ремонт прямо на ходу или временно восстановить лишь часть функций корабля.

Представитель ВМС также подчеркнул, что в составе Черноморского флота РФ мало кораблей такого класса, которые не получали повреждений на протяжении войны. Поэтому даже частичная утрата боеспособности таких единиц существенно ослабляет возможности русского флота.

Отдельно он обратил внимание на ситуацию с подлодками противника. По словам Плетенчука, длительная эксплуатация субмарин в течение четырех лет войны могла повлиять на их технический ресурс, хотя окончательные выводы делать пока рано.

В настоящее время российские корабли, базирующиеся в Новороссийске, фактически оказались в ловушке. Из-за угроз атак украинских морских дронов они не рискуют выходить в открытое море, а в бухтах и у причалов становятся стационарными целями для ударов.

Несмотря на это, Россия не уводит корабли из Азово-Черноморского региона. По словам Плетенчука, для Кремля такой шаг выглядел бы как откровенное признание поражения.

В то же время, недавние удары ВСУ по российским объектам в Крыму, в частности по комплексам ПВО, десантному катеру и базе беспилотников Орион, частично ослабили возможности врага. Однако активность российских дронов в регионе пока сохраняется.

