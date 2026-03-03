logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У США підтвердили, що Росія змінює тактику ударів: що тепер під прицілом в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

У США підтвердили, що Росія змінює тактику ударів: що тепер під прицілом в Україні

Після зимової атаки на енергосистему Кремль готує нову хвилю ракет і дронів навесні 2026 року вдарять по залізниці та водопостачанню

3 березня 2026, 07:33
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський попередив про зміну тактики російського обстрілу. За даними Інституту вивчення війни (ISW), Москва готує нову хвилю далекобійних ракетних і дронових ударів, які навесні 2026 року будуть націлені на логістику та об'єкти водопостачання.

У США підтвердили, що Росія змінює тактику ударів: що тепер під прицілом в Україні

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

2 березня Зеленський заявив, що російські сили вже формують новий перелік цілей. Раніше, 22 лютого, він зазначав, що після провалу спроби зламати українську енергосистему взимку 2025-2026 років РФ почала зміщувати фокус на залізничні вузли та критичну інфраструктуру, пов'язану з водою.

Того ж дня російські війська атакували залізницю на Дніпропетровщині. За інформацією Укрзалізниці, дрони-камікадзе "Шахед" ударили по пасажирському потягу, що рухається, у Криворізькому районі. Внаслідок пошкоджень та загрози, що зберігається, рух приміських поїздів у регіоні тимчасово обмежений.

Аналітики ISW вважають, що після масштабної ескалації взимку Росія навряд чи піде на деескалацію. Навпаки, Кремль прагне адаптувати кампанію ударів, посилюючи тиск на тил та громадянську інфраструктуру.

Продовження атак, які все частіше торкаються мирного населення, наголошує на критичній необхідності посилення української системи ППО. За оцінкою експертів, лише комплексна та різнопланова підтримка партнерів здатна захистити країну від нової фази повітряного наступу.

Читайте також на порталі "Коментарі" – країна-агресор готує нову хвилю атак на Україну. Битиме за інфраструктурою, логістикою та водопостачанням. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в аудіокоментарі журналістам повідомив президент Володимир Зеленський.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-2-2026/
