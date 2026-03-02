Россия готовит новую волну атак: Зеленский откровенно рассказал по чему теперь планирует бить враг

Страна-агрессор готовит новую волну атак на Украину. Будет бить по инфраструктуре, логистике и водоснабжению. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в аудиокомментарии журналистам сообщил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства отметил, что враг хочет, чтобы проблемы возникли именно с водой.

"Общества должны сосредоточиться на этом вызове, а мы со своей стороны должны доставать больше ракет противовоздушной обороны", — сказал президент.

В ходе этого же общения Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров Украины, России и США, запланированный в Абу-Даби в начале марта, пока никто не отменил.

"Обновленной информации никакой нет. Встреча предполагалась в период с пятого по восьмое... ориентировочно пятое-шестое... марта. Встреча планировалась в Абу-Даби", — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, пока из-за боевых действий нельзя подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но тем не менее никто встречу не отменял.

