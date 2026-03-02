Росія готує нову хвилю атак: Зеленський відверто розповів по чому тепер планує бити ворог

Країна-агресор готує нову хвилю атак на Україну. Битиме по інфраструктурі, логістиці та водопостачанню. Як інформує портал "Коментарі", про це в аудіокоментарі журналістам повідомив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава української держави зазначив, ворог хоче, аби проблеми виникли саме з водою.

“Громади повинні зосередитись над цим викликом, а ми зі свого боку повинні діставати більше ракет протиповітряної оборони”, – сказав президент.

У ході цього ж спілкування Володимир Зеленський заявив, що новий раунд переговорів України, Росії та США, який було заплановано в Абу-Дабі на початку березня, наразі ніхто не відмінив.

"Оновленої інформації ніякої немає. Зустріч передбачалась в період з п'ятого по восьме... орієнтовно п'яте-шосте... березня. Зустріч планувалась в Абу-Дабі", — зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, поки що через бойові дії неможна підтвердити, що зустріч буде саме в Абу-Дабі, але тим не менш ніхто зустріч не скасовував.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські терористичні війська 2 лютого керованими авіабомбами ударили по Комишувасі на Запоріжжі. Внаслідок атаки поранено двох дітей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Глава області проінформував, що поранення отримали двоє дівчаток – 9 та 15 років. Їм надана уся необхідна медична допомога. Зруйнований будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі. Загалом впродовж доби окупанти завдали 808 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого були поранені 4 людей.



