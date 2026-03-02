РФ накрила смертельним вогнем два регіони: які наслідки

Російські терористичні війська 2 лютого керованими авіабомбами ударили по Комишувасі на Запоріжжі. Внаслідок атаки поранено двох дітей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Удар по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Глава області проінформував, що поранення отримали двоє дівчаток – 9 та 15 років. Їм надана уся необхідна медична допомога. Зруйнований будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі.

Загалом впродовж доби окупанти завдали 808 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого були поранені 4 людей.

Крім того, цієї ночі країна-агресор завдала масованого "шахедного" удару по Кривому Розі.

"У місті пошкоджене підприємство. Там сталися кілька пожеж. Вогнеборці ліквідовують наслідки. Попередньо, люди не постраждали", — розповів голова голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Читайте також на порталі "Коментарі" — увечері 17 лютого, близько 20:45, російські війська атакували Запоріжжя безпілотними літальними апаратами. Як повідомили в ДСНС, "ворог підступно завдав ударів безпілотними літальними апаратами по обласному центру", внаслідок чого значних пошкоджень зазнали два дев’ятиповерхових житлових будинки.

Також видання "Коментарі" повідомляло – після чотирьох років повномасштабної війни в Україні класична артилерія та танки відійшли на другий план. За даними The Telegraph, сьогодні поле бою контролюють безпілотники. Президент Володимир Зеленський стверджує, що саме дрони забезпечують до 80% щоденних втрат російських сил.

"Фронт перетворився на швидкозростаючі кілзони, де поява на відкритій місцевості фактично дорівнює смертному вироку", — зазначив глава держави.



