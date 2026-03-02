logo

РФ накрыла смертельным огнем два региона: какие последствия

Враг накрыл Запорожскую область авиабомбами и атаковал Кривой Рог «шахедами»

Российские террористические войска 2 февраля управляемыми авиабомбами ударили по Камышувасу в Запорожье. В результате атаки ранены двое детей. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

РФ накрыла смертельным огнем два региона: какие последствия

Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

Глава области проинформировал, что ранения получили две девочки – 9 и 15 лет. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Разрушенный дом, взрывной волной и обломками повреждены соседние здания.

Всего за сутки оккупанты нанесли 808 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего были ранены 4 человека.

Кроме того, этой ночью страна-агрессор нанесла массированный "шахидный" удар по Кривому Рогу.

"В городе повреждено предприятие. Там произошло несколько пожаров. Пожарные ликвидируют последствия. Предварительно люди не пострадали", — рассказал председатель главы Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Читайте на портале "Комментарии" — вечером 17 февраля, около 20:45, российские войска атаковали Запорожье беспилотными летательными аппаратами. Как сообщили в ГСЧС, "враг коварно нанес удары беспилотными летательными аппаратами по областному центру", в результате чего значительные повреждения получили два девятиэтажных жилых дома.

Также издание "Комментарии" сообщало — после четырех лет полномасштабной войны в Украине классическая артиллерия и танки отошли на второй план. По данным The Telegraph, сегодня поле боя контролируют беспилотники. Президент Владимир Зеленский утверждает, что именно дроны обеспечивают до 80% ежедневных потерь российских сил.

"Фронт превратился в быстрорастущие килзоны, где появление на открытой местности фактически равно смертному приговору", — отметил глава государства.




