РФ накрыла смертельным огнем два региона: какие последствия

Российские террористические войска 2 февраля управляемыми авиабомбами ударили по Камышувасу в Запорожье. В результате атаки ранены двое детей. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

Глава области проинформировал, что ранения получили две девочки – 9 и 15 лет. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Разрушенный дом, взрывной волной и обломками повреждены соседние здания.

Всего за сутки оккупанты нанесли 808 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего были ранены 4 человека.

Кроме того, этой ночью страна-агрессор нанесла массированный "шахидный" удар по Кривому Рогу.

"В городе повреждено предприятие. Там произошло несколько пожаров. Пожарные ликвидируют последствия. Предварительно люди не пострадали", — рассказал председатель главы Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Фронт превратился в быстрорастущие килзоны, где появление на открытой местности фактически равно смертному приговору", — отметил глава государства.



