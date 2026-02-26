logo_ukra

Війна в Україні змінилася: чому фронт перетворився на «зону смерті»
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна в Україні змінилася: чому фронт перетворився на «зону смерті»

The Telegraph пише про те, що дешеві українські дрони перетворили фронт на величезну "кілзону"

26 лютого 2026, 12:29
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Після чотирьох років повномасштабної війни в Україні класична артилерія та танки відійшли на другий план. За даними The Telegraph, сьогодні поле бою контролюють безпілотники. Президент Володимир Зеленський стверджує, що саме дрони забезпечують до 80% щоденних втрат російських сил.

Війна в Україні змінилася: чому фронт перетворився на «зону смерті»

Дрони на фронті. Фото: з відкритих джерел

"Фронт перетворився на швидкозростаючі кілзони, де поява на відкритій місцевості фактично дорівнює смертному вироку", — зазначив глава держави.

Одним з перших нову тактику застосували бійці підрозділу Аеророзвідка. На початку вторгнення вони використали БПЛА з тепловізорами для ударів по колоні російських танків під Києвом та допомогли зірвати спробу захоплення Гостомелю.

FPV-дрони з аматорських пристроїв перетворилися на високоточну зброю проти живої сили та бронетехніки. Незважаючи на втрати – до літа 2023 року, Україна втрачала до 10 тисяч апаратів щомісяця – виробництво стрімко зросло. У 2024 році було виготовлено понад два мільйони БПЛА різних модифікацій.

Технології також еволюціонують: використовуються елементи штучного інтелекту, автоматичне наведення та оптоволоконний зв'язок, стійкий до радіоперешкод. Безпілотники типу Saker Scout здатні самостійно захоплювати ціль при втраті сигналу. Росія також масштабує аналогічні рішення.

Військові визнають: тепер головне – залишитись непоміченим. Навіть 800 метрів шляху можуть зайняти годинник через постійну загрозу ударів. Тим часом армії країн НАТО лише починають інтегрувати масове застосування дронів у свою тактику, спостерігаючи за українським досвідом, який уже змінює сучасну війну.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 25 лютого, близько 15:00 російські окупаційні війська вперше з початку повномасштабного вторгнення застосували в Харкові 13-дюймовий FPV-дрон, оснащений оптоволоконним зв'язком. Удар зазнав території Київського району міста, безпілотник потрапив у дерево.




https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/02/26/ukraine-fpv-drones-evolution-precision-killing-machines/
