Война в Украине изменилась: почему фронт превратился в «зону смерти»

После четырех лет полномасштабной войны в Украине классическая артиллерия и танки отошли на второй план. По данным The Telegraph, сегодня поле боя контролируют беспилотники. Президент Владимир Зеленский утверждает, что именно дроны обеспечивают до 80% ежедневных потерь российских сил.

Дроны на фронте. Фото: из открытых источников

"Фронт превратился в быстрорастущие килзоны, где появление на открытой местности фактически равно смертному приговору", — отметил глава государства.

Одними из первых новую тактику применили бойцы подразделения Аэроразведка. В начале вторжения они использовали БПЛА с тепловизорами для ударов по колонне российских танков под Киевом и помогли сорвать попытку захвата Гостомеля.

FPV-дроны из любительских устройств превратились в высокоточное оружие против живой силы и бронетехники. Несмотря на потери – к лету 2023 года Украина теряла до 10 тысяч аппаратов ежемесячно – производство стремительно выросло. В 2024 году было изготовлено более двух миллионов БПЛА различных модификаций.

Технологии также эволюционируют: используются элементы искусственного интеллекта, автоматическое наведение и оптоволоконная связь, устойчивая к радиопомехам. Беспилотники типа Saker Scout способны самостоятельно захватывать цель при потере сигнала. Россия, в свою очередь, также масштабирует аналогичные решения.

Военные признают: теперь главное – остаться незамеченным. Даже 800 метров пути могут занять часы из-за постоянной угрозы ударов. Тем временем армии стран НАТО только начинают интегрировать массовое применение дронов в свою тактику, наблюдая за украинским опытом, который уже меняет лицо современной войны.

