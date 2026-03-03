В США подтвердили, что Россия меняет тактику ударов: что теперь под прицелом в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о смене тактики российских обстрелов. По данным Институт изучения войны (ISW), Москва готовит новую волну дальнобойных ракетных и дроновых ударов, которые весной 2026 года будут нацелены на логистику и объекты водоснабжения.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

2 марта Зеленский заявил, что российские силы уже формируют новый список целей. Ранее, 22 февраля, он отмечал, что после провала попытки сломать украинскую энергосистему зимой 2025-2026 годов РФ начала смещать фокус на железнодорожные узлы и критическую инфраструктуру, связанную с водой.

В тот же день российские войска атаковали железную дорогу в Днепропетровской области. По информации Укрзализныци, дроны-камикадзе "Шахед" ударили по движущемуся пассажирскому поезду в Криворожском районе. В результате повреждений и сохраняющейся угрозы движение пригородных поездов в регионе временно ограничено.

Аналитики ISW считают, что после масштабной эскалации зимой Россия вряд ли пойдет на деэскалацию. Напротив, Кремль стремится адаптировать кампанию ударов, усиливая давление на тыл и гражданскую инфраструктуру.

Продолжение атак, которые все чаще затрагивают мирное население, подчеркивает критическую необходимость усиления украинской системы ПВО. По оценке экспертов, только комплексная и разноплановая поддержка партнеров способна защитить страну от новой фазы воздушного наступления.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор готовит новую волну атак на Украину. Будет бить по инфраструктуре, логистике и водоснабжению. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в аудиокомментарии журналистам сообщил президент Владимир Зеленский.



