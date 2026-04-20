ГУР уразило два великі десантні кораблі в Криму: деталі

Спецпідрозділ ГУР "Примари" вивів з ладу два великих десантних кораблі Чорноморського флоту РФ і знищив радарну станцію за одну ніч. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ГУР Міноборони у Telegram.

ВДК "Ямал". Фото: із відкритих джерел

У повідомленні зазначається, що у ніч з 18 на 19 квітня 2026 року військовослужбовці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" в тимчасово окупованому Криму завдали прицільних ударів по двох великих десантних кораблях держави-агресора росії — ВДК проєкту 775 "ямал" та ВДК проєкту 1171 "Ніколай Фільчєнков".

У момент удару ворожі кораблі, які належать до російського Чорноморського флоту, перебували у Севастопольській бухті.

Українська розвідка зазначає, ВДК проєкту 775 "Ямал" — корабель 1988 року випуску, довжиною 112,5 метрів та здатністю перевозити до 500 тонн вантажу, зокрема бронетехніку та десант. Орієнтовна вартість — понад 80 мільйонів доларів.

ВДК проєкту 1171 "Ніколай Фільчєнков" — корабель 1975 року випуску вантажомісткістю до 1 000 тонн, що дозволяє перевозити десятки одиниць бронетехніки та великий десантний контингент. Орієнтовна вартість — понад 70 мільйонів доларів.

Обидва кораблі, які ворог використовувала у злочинній війні проти України, виведені з ладу.

У межах даної операції у тимчасово окупованому Севастополі розвідники також знищили ворожу радіолокаційну станцію "подльот-к1". Приблизна вартість комплексу РЛС становить 5 мільйонів доларів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — економіка Росії входить у фазу глибокої рецесії, і ситуація продовжує стрімко погіршуватися. За оцінками української розвідки, жоден із ключових секторів не демонструє стабільності, а негативні тенденції лише посилюються.



