ГУР поразило два больших десантных корабля в Крыму: детали

Спецподразделение ГУР "Призраки" вывело из строя два крупных десантных корабля Черноморского флота РФ и уничтожило радарную станцию за одну ночь. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны в Telegram.

БДК "Ямал". Фото: из открытых источников

В сообщении отмечается, что в ночь с 18 на 19 апреля 2026 года военнослужащие спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" во временно оккупированном Крыму нанесли прицельных ударов по двум крупным десантным кораблям государства-агрессора россии — ВДК проекта 715 Фильченков".

В момент удара вражеские корабли, принадлежащие к российскому Черноморскому флоту, находились в Севастопольской бухте.

Украинская разведка отмечает, ВДК проекта 775 "Ямал" — корабль 1988 выпуска, длиной 112,5 метров и способностью перевозить до 500 тонн груза, в частности бронетехнику и десант. Ориентировочная стоимость – более 80 миллионов долларов.

ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков" — корабль 1975 выпуска грузоемкостью до 1 000 тонн, что позволяет перевозить десятки единиц бронетехники и большой десантный контингент. Ориентировочная стоимость – более 70 миллионов долларов.

Оба корабля, которые враг использовала в преступной войне против Украины, выведены из строя.

В рамках данной операции во временно оккупированном Севастополе разведчики уничтожили вражескую радиолокационную станцию "подлет-к1". Приблизительная стоимость комплекса РЛС составляет 5 миллионов долларов.

