Украинский капитан дал совет адмиралам РФ: лучше топите свои корабли

Украинский военно-морской эксперт, капитан первого ранга Павел Лакийчук, заявил, что Россия потеряла стратегическое преимущество в Черном море из-за изменения характера современной войны. По его словам, российским адмиралам следует обратиться к историческим урокам, чтобы понять реальную ситуацию.
Павел Лакийчук. Фото из открытых источников
В эфире "Эспрессо" Павел Лакийчук заявил, что после аннексии Крыма в 2014 году и начала полномасштабной войны в 2022 году Москва рассчитывала на доминирование в регионе. Черноморский флот РФ должен был выполнять широкий спектр задач, включая блокаду побережья и поддержку сухопутных операций и десантов.
Однако, по его словам, эти расчеты не учли технологический сдвиг в войне. Украина активно применяет новые типы вооружения, эффективно уничтожающие традиционные корабли РФ. Поэтому Лакийчук посоветовал российским адмиралам учить историю и самостоятельно топить свои корабли.
