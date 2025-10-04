Українські військові вже захищають Європу: скільки дронів збили над Данією

Українські воїни вдало знешкодили кілька дронів у повітряному просторі Данії. Це сталося під час обміну бойовим досвідом у рамках візиту української делегації.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

"Наші фахівці з протидії ударним БПЛА підняли в повітря дрон "Стінґ", який точно знищив датський "Банші", — зазначають у Facebook Генштабу Збройних сил України.

При цьому додають, що на демонстрацію збитків було запрошено представників різних країн Європи, які мали нагоду побачити ефективність українських рішень у боротьбі з повітряними загрозами.

"Збиття зафіксовано на відео, і після показу українські пілоти БПЛА отримали десятки питань від іноземних колег. Україна продовжує навчати європейців протидіяти новим викликам. Разом ми посилюємо обороноздатність Європи!", — зазначають у Генштабі ЗСУ.

Читайте також на порталі "Коментарі" – увечері 2 жовтня у мюнхенському аеропорту вже виникали проблеми через безпілотників невідомого походження. Багато рейсів було скасовано або перенаправлено в аеропорти Нюрнберга, Штутгарта та Відня. Було порушено плани приблизно 3000 пасажирів. Сотні з них були змушені провести ніч на розкладах у терміналах. Вранці 3 жовтня польоти було відновлено, повідомила федеральна поліція. Ситуація нормалізувалася ближче до вечора.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Данія заявляє про нові військові провокації РФ: тепер уже не з повітря.

Раніше "Коментарі" писали – Кремль поставив Данію перед фактом: що станеться, якщо допомога Україні продовжиться.



