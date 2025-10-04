Українські військові вже захищають Європу: скільки дронів збили над Данією

Рубрики
Кравцев Сергей
Українські воїни вдало знешкодили кілька дронів у повітряному просторі Данії. Це сталося під час обміну бойовим досвідом у рамках візиту української делегації.
Дрон. Фото: з відкритих джерел
При цьому додають, що на демонстрацію збитків було запрошено представників різних країн Європи, які мали нагоду побачити ефективність українських рішень у боротьбі з повітряними загрозами.
