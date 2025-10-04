Дания заявляет о новых военных провокациях РФ: теперь уже не с воздуха

Служба военной разведки Дании обвинила российские военные корабли в неоднократных агрессивных действиях в датских проливах, соединяющих Балтийское и Северное моря. Провокации включали наведение оружия на датские суда и вертолеты, угрожающие маневры на границе столкновения и глушение навигационных систем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Российский корабль. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что на фоне общей напряженности в Балтийском регионе, связанной с инцидентами с подводными кабелями и нарушениями воздушного пространства, Дания сообщила о новой серии целенаправленных провокаций со стороны ВМФ России.

Директор датской военной разведки Томас Аренкиэль на специальной пресс-конференции обнародовал конкретные факты агрессивного поведения российских военных.

"Мы стали свидетелями нескольких инцидентов в датских проливах, где вертолеты датских ВВС и военные корабли стали мишенями для радиолокационных систем слежения и на них физически нацеливали оружие с российских военных кораблей", – заявил он.

По его словам, российские корабли также преднамеренно шли на курс столкновения с датскими судами во время их прохождения через проливы.

Аренкиэль сообщил, что один из российских военных кораблей уже более недели стоит на якоре в датских водах. Разведка расценивает это как сигнал со стороны Москвы применить силу, если Дания попытается ограничить движение российского "теневого флота" – танкеров, используемых для обхода западных санкций на экспорт нефти.

Кроме того, разведка заметила прохождение российских кораблей через проливы с активными гидролокаторами и оборудованием для создания радиоэлектронных помех. Аренкиэль заявил, что "очень вероятно", что по крайней мере в одном случае именно они стали причиной значительных сбоев в работе GPS на территории Дании.

"Россия использует военные средства, в том числе агрессивные, чтобы оказывать на нас давление, не переходя при этом границы вооруженного конфликта в традиционном понимании", – подытожил Аренкиэль, назвав эти действия частью гибридной войны против Дании и Запада.

В пятницу Белый дом заявил, что "очень серьезно" относится к информации о провокациях российского флота против Дании.

"Администрация постоянно следит за ситуацией. Совет национальной безопасности Белого дома поддерживает постоянную связь с нашими союзниками по НАТО, а президент общается со многими из них", – сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль поставил Данию перед фактом: что произойдет, если помощь Украине продолжится.



