Дания заявляет о новых военных провокациях РФ: теперь уже не с воздуха

Кравцев Сергей
Служба военной разведки Дании обвинила российские военные корабли в неоднократных агрессивных действиях в датских проливах, соединяющих Балтийское и Северное моря. Провокации включали наведение оружия на датские суда и вертолеты, угрожающие маневры на границе столкновения и глушение навигационных систем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".
Российский корабль. Фото: из открытых источников
В публикации говорится, что на фоне общей напряженности в Балтийском регионе, связанной с инцидентами с подводными кабелями и нарушениями воздушного пространства, Дания сообщила о новой серии целенаправленных провокаций со стороны ВМФ России.
Директор датской военной разведки Томас Аренкиэль на специальной пресс-конференции обнародовал конкретные факты агрессивного поведения российских военных.
По его словам, российские корабли также преднамеренно шли на курс столкновения с датскими судами во время их прохождения через проливы.
Аренкиэль сообщил, что один из российских военных кораблей уже более недели стоит на якоре в датских водах. Разведка расценивает это как сигнал со стороны Москвы применить силу, если Дания попытается ограничить движение российского "теневого флота" – танкеров, используемых для обхода западных санкций на экспорт нефти.
Кроме того, разведка заметила прохождение российских кораблей через проливы с активными гидролокаторами и оборудованием для создания радиоэлектронных помех. Аренкиэль заявил, что "очень вероятно", что по крайней мере в одном случае именно они стали причиной значительных сбоев в работе GPS на территории Дании.
В пятницу Белый дом заявил, что "очень серьезно" относится к информации о провокациях российского флота против Дании.
