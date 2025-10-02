Кремль поставил Данию перед фактом: что произойдет, если помощь Украине продолжится

Кремль прибегает к своей излюбленной практике запугивания. Неопознанные беспилотники над военными и гражданскими объектами Дании, скорее всего, являются следствием ее решения закупить дальнобойное оружие, а также ее непоколебимой поддержки украинского народа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal.

Дроны над Данией. Фото: из открытых источников

Авторы публикации напомнили, что Дания входит в число самых решительных сторонников Украины: она отдала Киеву всю свою артиллерию, увеличила военные расходы и постоянно призывает союзников решительно объединяться против Москвы.

На прошлой неделе воздушное пространство страны нарушили дроны, из-за чего временно были закрыты несколько аэропортов, в том числе и в Копенгагене. Также беспилотники были замечены над большой авиабазой в Скридструпе, где размещено большинство датских истребителей F-16 и F-35. Датские власти заявили, что они были запущены профессиональными операторами.

WSJ обратило внимание, что власти Дании публично не обвиняли Россию в воздушном вторжении, но четко заявили, что Москва представляет угрозу для ее национальной безопасности.

При этом старший научный сотрудник Датского института международных исследований Миккель Рунге Олесен, хоть Дания не обвиняла Россию в запусках беспилотников, однако связь между анонсированием закупки оружия и вторжением БпЛА очевидна.

Издание отметило, что, по мнению европейских чиновников, Россия хочет заставить их уменьшить поддержку Украины, повышая риск конфронтации с помощью более откровенных угроз.

